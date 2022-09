L’inghilterra prega per la salute della sua Regina. Elisabetta sotto controllo, medici preoccupati

La regina Elisabetta II, 96 anni, è stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove sta trascorrendo l’estate, perché i medici si sono detti preoccupati per il suo stato. Lo ha reso noto Buckingham Palace.

“Dopo ulteriori valutazioni stamane, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina rimane in una situazione di comfort a Balmoral”, si legge nella nota diffusa dal palazzo reale. La regina è stata vista l’ultima volta in pubblico martedì scorso, quando ha accettato le dimissioni del premier uscente, Boris Johnson e nominato il nuovo, Liz Truss: è stata una novità nella tradizione, perche’ ha ricevuto tutti a Balmoral (e non a Londra), per la prima volta in 70 anni, perché i medici avevano deciso che sarebbe stato troppo faticoso per lei viaggiare fino a Londra. È apparsa in buone condizioni, anche se lievemente invecchiata e con un aspetto molto fragile.

L’intero Regno Unito è “profondamente preoccupato” dalle notizie sulla salute della Regina. Lo ha scritto su Twitter la neo premier, Liz Truss. “I

miei pensieri e quelli delle persone in tutto il Regno Unito sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”, ha aggiunto Truss.

Il principe Carlo insieme alla moglie Camilla è a Balmoral, in Scozia, al fianco della madre, la regina Elisabetta II di cui preoccupano le condizioni mediche. Anche il principe William li sta raggiungendo nella residenza scozzese.

Il preoccupante stato di salute della regina Elisabetta II è sempre più al centro dell’attenzione del Regno Unito: la Bbc ha modificato il suo palinsesto e lo speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha interrotto il dibattito sull’energia per esprimere la vicinanza alla regina di tutti i membri dell’assemblea.

“Le mie preghiere e quelle della popolazione della Chiesa d’Inghilterra e della nazione sono con Sua Maestà la regina oggi”. È il messaggio su Twitter dell’arcivescovo di Canterbury alla luce delle condizioni mediche di Elisabetta II che destano preoccupazioni. “Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare sua maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral”.