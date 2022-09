Covid. Fondazione Gimbe. Il punto dell’ultime settimana dal 24 al 30 agosto: “Diminuzione dei nuovi casi,, in calo indicatori ospedalieri e decessi

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 24-30 agosto, una diminuzione dei nuovi casi, che porta la curva in una fase di plateau. Incremento dei casi in sole 9 province. In calo gli indicatori ospedalieri e i decessi.

Ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,82 milioni i non vaccinati, di cui 1,25 milioni di guariti solo temporaneamente. 7,61 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,46 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato. Quarte dosi: somministrate solo 2,6 milioni di dosi.

Nonostante i ripetuti allarmi, la variante Centaurus non prende il sopravvento su Omicron 5. Il “Vecchio” vaccino rimane un’arma eccellente contro la malattia grave.