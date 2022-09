Caltanissetta, parrocchie San Giuseppe e s. Maria della Provvidenza. Il nuovo parroco don Angelo Spilla è già al lavoro

CALTANISSETTA. Nel pomeriggio di oggi il nuovo parroco Angelo Spilla delle parrocchie San Giuseppe e s. Maria della Provvidenza in Caltanissetta ha reso noto che oggi pomeriggio celebrerà parrocchia la messa alle ore 18,30. Per questa ragione il nuovo parroco ha rivolto il proprio saluto ai fratelli e sorelle delle parrocchie San Giuseppe e s. Maria della Provvidenza in Caltanissetta.

In una nota il neo parroco ha sottolineato: “ Mentre desidero incontrarvi per conoscerci, vi assicuro la mia preghiera per un buon proseguimento della vita spirituale e pastorale. Aiutatemi a compiere questa missione a cui il Signore mi chiama, congiuntamente all’altro compito presso il tribunale ecclesiastico presso la Curia Vescovile. Desidero incontrarvi per mettermi a conoscenza della vita parrocchiale e conoscervi personalmente. Pregate anche per me.

Chi può venga in parrocchia per incontrarci. Nel pomeriggio celebrero’ la messa alle ore 18,30 come da orario. Partecipate se potete e cosi ci presenteremo. Intanto un saluto ed un augurio al neo eletto parroco- arciprete di Villalba, p. Marko Cosentino, che stimo tanto. Alla preghiera che gli assicuriamo, vanno i ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto nella nostra parrocchia”.