Caltanissetta, l’addio degli ex studenti della V^E alla compianta prof Lo Porto: “God Save the Queen”

Riceviamo e pubblichiamo l’affettuoso saluto di alcuni ex studenti della V^ E del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta (a.s. 1988/1989) alla professoressa Alina Lo Porto / Cancemi a pochi giorni dalla sua morte avvenuta all’età di 83 anni.

Un pensiero scritto in memoria di una persona che per loro è stata importante e che vorrebbero far conoscere ai loro figli seppur solo attraverso queste parole.

A seguire la lettera completa:

Avevo promesso di scrivere una breve introduzione ma, come accade per tutti i discorsi di commiato, non è facile trovare le giuste parole per iniziare, tra la commozione e i ricordi che si affollano nella mente.

Ma, stamattina, un nostro compagno di classe ha scritto una piccola frase, una frase che in sé racchiude una enorme verità e profondità: “Un’altra regina che se ne va!”. E questo mi ha dato il giusto stimolo per iniziare.

Mentre in questi giorni il mondo intero piange la scomparsa della regina Elisabetta II, a Caltanissetta un nutrito gruppo di studenti (cinquantenni/sessantenni) si raccoglie intorno al feretro della loro compianta insegnante, la Prof.ssa Alina Lo Porto/Cancemi, “la nostra Queen”, scomparsa il 16 settembre 2022 all’età di 83 anni.

La Prof.ssa Lo Porto è stata docente di Lingua Inglese negli anni ’70-’80 presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, e ci ha accompagnati dalla prima alla quinta classe. Lì l’abbiamo conosciuta per la prima volta e lì ci siamo “innamorati” di Lei. Dotata di grande senso del dovere e di grande ironia, rigida (temutissima dagli studenti) ma al contempo attenta ai problemi ed alle esigenze di ognuno di noi.

Insieme ad altri validissimi docenti che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in quel periodo, ci ha insegnato il senso del dovere, la necessità dell’impegno per raggiungere gli obiettivi, ma anche l’importanza di godere delle cose belle della vita, tempo per tempo.

Ci ha insegnato ad essere coesi e, se dopo 33 anni dal Diploma di Maturità, gli alunni della V^E a.s. 1988/1989, si ritrovano ancora uniti, in un gruppo Whatsapp, ad esprimere sentimenti unanimi nei suoi confronti, vuol dire che ci è proprio riuscita.

Per questo motivo, abbiamo pensato di raccogliere e trascrivere di seguito i pensieri che ognuno di noi ha voluto esprimere, non appena ha appreso la notizia della dipartita della prof.ssa Lo Porto/Cancemi.

La nostra prof. non aveva avuto figli ma diceva sempre che i suoi studenti lo erano stati tutti.

Sono sicuro che in questo momento ci guarda da lassù e sta pensando: “Questi sono i miei ragazzi!”

Addio prof! God Save the Queen!

In copertina: una foto scattata nel Natale del 2018, in occasione di una visita di alcuni studenti a casa della professoressa.