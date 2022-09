Accusa un malore mentre è in bicicletta: muore una giovane

Muore mentre era in sella alla sua bici. E’ accaduto a Palermo dove una giovane di 31 anni è stata stroncata da un malore mentre si trovava in sella a una bici. L’episodio è avvenuto in via Giulio Bonafede.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, tuttavia, nonostante i tentativi di rianimarla, hanno dovuto prendere atto che per la giovane non c’era nulla da fare. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale.

Intervenuto anche il medico legale che, dopo l’ispezione del corpo, ne ha disposto la consegna alla famiglia per i funerali.