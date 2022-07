Voglia di Crescere Caltanissetta. Esami finali corso qualificazione Assistente di Studio Odontoiatrico

CALTANISSETTA. Si sono svolti gli esami finali del 1° corso per il conseguimento della qualifica di “Assistente di Studio Odontoiatrico” organizzato dall’ente di formazione “Voglia di Crescere” di Caltanissetta accreditato presso la Regione Siciliana.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 700 ore, ha preso avvio nel periodo dell’emergenza pandemica ed è stato così articolato: le lezioni teoriche sono state erogate inizialmente in didattica a distanza, grazie alla piattaforma e-learning di cui dispone l’ente, a cui sono seguite le lezioni in aula e il periodo di tirocinio presso gli studi dentistici convenzionati. All’interno del percorso formativo, gli allievi, hanno avuto anche la possibilità di affinare le competenze partecipando al corso FULL – D per la rianimazione cardiopolmonare in età adulta e pediatrica e al corso per la Sicurezza dei lavoratori – rischio alto organizzati dall’ente.

Con l’espletamento degli esami finali sono stati 19 gli allievi che hanno sostenuto e superato con successo la prova orale e pratica dinanzi alla Commissione d’Esami nominata con D.D.G. n. 627 del 14 luglio 2022 e costituita da tre membri tra cui il Presidente designato dall’Assessorato della Salute; un membro designato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri diCaltanissetta nella persona del Dr. Vincenzo Tricoli; dal Direttore del Corso nella persona del Dr.

Salvatore Pilato a cui l’ente Voglia di Crescere è riconoscente per la disponibilità nel coordinare e seguire il corso. Un ringraziamento particolare va anche al Dr. Giovanni D’Anna, docente del corso, per l’impegno profuso e per essere stato un punto di riferimento per gli allievi. Un ulteriore ringraziamento va “Le Officine del Dentale” per aver collaborato con l’ente fornendo lo strumentario per le esercitazioni e l’espletamento dell’esame finale.

La figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico come sancito dal Decreto Interassessoriale n. 1649 del 30.07.2019 “Regolamentazione regionale formazione – “Assistente di studio odontoiatrico” – DPCM 9 febbraio 2018 – Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017, “svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche” (art. 3) “opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo – operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari” (art. 4). L’ente “Voglia di Crescere” nel congratularsi con i propri corsisti per il traguardo raggiunto con risultati eccellenti coglie l’occasione per porgere i migliori auguri per un proficuo futuro lavorativo.