Libri di testo e tablet in comodato d’uso alla “Carducci” di San Cataldo

SAN CATALDO. Il Dirigente scolastico della Scuola secondaria di I Grado “G. Carducci” di San Cataldo, prof. Salvatore Parenti, comunica di avere pubblicato l’avviso per la richiesta di concessione di libri di testo e tablet, in comodato d’uso gratuito, per il prossimo Anno Scolastico 2022/2023. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2022, secondo il modello pubblicato nel sito Internet della Scuola.

Il Dirigente comunica altresì che a settembre saranno consegnati gratuitamente i diari scolastici a tutti gli studenti, grazie a un accordo stipulato con il Gruppo Spaggiari e con le Latterie INALPI.

Le misure adottate costituiscono certamente un contributo per le famiglie, soprattutto in un momento di crisi economica come quello che il nostro Paese sta attraversando, anche a causa della pandemia e della guerra in Ucraina.