Serie A, via il 13-14 agosto: lungo stop per il Mondiale Calendario asimmetrico, ultima giornata il 3-4 giugno

La prima giornata della nuova Serie A andrà in scena nel weekend del 13-14 agosto 2022. L’ultima giornata si giocherà nel weekend del 3-4 giugno 2023, due settimane più tardi dell’ultimo campionato.

SOSTE – Quattro le soste previste: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio 2023.

NAZIONALI – La Serie A 2022-2023, infatti, si fermerà per gli impegni delle nazionali (amichevoli e sfide di Nations League) dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.

COPPA DEL MONDO – La A sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre (15esima giornata) prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre. La ripresa il 4 gennaio 2023 (sedicesima giornata)

INFRASETTIMANALI – Saranno quattro le giornate infrasettimanali in Calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

SPAREGGIO – Torna lo spareggio per lo scudetto in caso di arrivo a pari punti tra due squadre.

ASIMMETRICO – Introdotto in Italia per la prima volta nella passata stagione, anche nella Serie A 2022-2023 ci sarà il Calendario assimetrico che prevede che le partite del girone di ritorno siano in ordine diverso – sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata – rispetto all’andata. A