San Cataldo, Corpus Domini a Roccella con grande partecipazione di fedeli

SAN CATALDO – Giorno di grande festa, domenica 26 giugno, in C.da Roccella, dove sorge la Parrocchia Santa Maria delle Grazie per la festa del Corpus Domini. Alle ore 18.00 l’Arciprete don Biagio Biancheri, Parroco di Roccella, ha presieduto la Santa Messa nel cortile parrocchiale a cui ha fatto seguito la processione del Santissimo Sacramento per le strade della contrada.

Al seguito della processione eucaristica, tanti bambini, ammalati, anziani e famiglie, diversi si sono alternati a portare il baldacchino per rendere onore al Santissimo Sacramento. La processione, animata da canti e preghiere, si è conclusa con la benedizione eucaristica, presso la sede dell’Associazione “Progetto di Vita” dove viene svolto un servizio psicoeducativo rivolto a bambini con disturbi dello spettro autistico.