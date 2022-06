Caltanissetta, Green Camp DLF Nissa Rugby: aperte le iscrizioni. Dopo il successo della scorsa stagione torna l’atteso appuntamento estivo

Si lavora alacremente in casa DLF Nissa Rugby per la seconda edizione del Nissa Rugby Green Camp, ‘dove fiorisce il divertimento’ dopo il successo dello scorso anno. Un camp estivo “ecosostenibile” improntato ai valori del rugby con una particolare attenzione all’ambiente.

Il camp estivo prenderà il via il 13 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, avrà come base operativa, il campo polivalente “M. Amari” di via Portella della Ginestra ed è rivolto a tutti i ragazzi dai 3 ai 14 anni; si concluderà il 22 Luglio. Una struttura capiente ed accogliente con tutti i confort per i bambini, sono gli ingredienti di un progetto unico nel panorama cittadino che coniuga sport, educazione e responsabilità sociale.

Ribadito ed ampliato, in questa nuova edizione del Green Camp, il concetto di valore formativo del ‘verde’. La società della palla ovale di Giuseppe Lo Celso ha “chiuso” diverse partnership per offrire una serie di attività ludiche diversificate ma senza ma tralasciare il punto focale del camp. Staff di tecnici ed animatori qualificati per offrire un servizio di eccellenza.

Per informazioni chiama: 3714991259.