Caldo, ‘staffetta’ anticicloni africani: altri 10 giorni roventi anche in Sicilia

Non ci sono buone notizie sotto il profilo di caldo e siccita’ almeno per i prossimi sette giorni. L’anticiclone africano Scipione, che ci ha tenuto compagnia fino a questo momento, lascera’ infatti il ​​posto a un’altra figura anticiclonica di origine subtropicale, in una sorta di prossima settimana di staffetta che arroventera’ l’Italia specie nel corso della facendo cadere alcuni record di temperatura.

Stiamo vivendo una fase anticipata di estate con un’anomalia positiva di circa 6 C rispetto alle medie climatiche un riferimento di questa settimana, ma la prossima settimana discrepanza aumentera’ addirittura fino a 10 C. Dopo il weekend termico in prevalenza e molto caldo, Sicilia , da lunedi’ 20 l’Italia dovra’ infatti fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo. La causa va ricercata nel particolare assetto sinottico che si verra’ a creare sullo scacchiere europeo.

A dominare la scena sara’ ancora una volta una volta il famiger anticiclone africano (a dispetto del piu’ mite anticiclone) che continua a inviare un’aria di origine subtropicale (cioe’ direttamente dall’interno del deserto del Sahara) molto calde e umide sul bacino del Mediterraneo. Una sorta di blocco atmosferico conosciuto in letteratura scientifica come ‘blocco a Omega’ che di fatto tiene lontano qualsivoglia perturbazione. Questo accade quando un’area di alta pressione e’ stretta ai fianchi da due centri depressionari.

In questa rimane situazione il campo anticiclonico stazionario per molto tempo, anche per settimane. Detto cio’, diamo un po’ i numeri: il picco di nuova ondata di caldo lo raggiungeremo questa verosimilmente tra il solstizio d’estate (martedi’ 21), che rischia di diventare il piu’ caldo dal 2003 (il giugno piu’ caldo della storia climatica italiana insieme al 2019) e venerdi’ 24. Si tratta di una fase meteo climatica del tutto eccezionale con un’anomalia di temperatura fin verso gli 8 C in piu’ rispetto a quanto ci si attenderebbe in questo periodo dell’anno. Di conseguenza, le punte massime rischiano di toccare picchi di 40 C su molte citta’ della Pianura Padana, vieni a Bologna e Ferrara; fino a 37/38 C a Milano, Mantova e Pavia; clima rovente anche al Centro con picchi fino a 36/38 C anche a Roma, Terni e Firenze.

Iniziera’ a fare tanto caldo anche al Sud, con valori superiori ai 36 C su molte citta’. Insomma, molti record potrebbero crollare e segnare dunque un pezzo di storia climatica del nostro Paese. IlMeteo.it avvisa inoltre che il caldo non mollera’ la presa durante le ore notturne; questa terza ondata calore di africano ci fara’ vivere infatti anche le fastidiose notti tropicali. Questo ha un significato ben preciso: e’ un indicatore climatico che identifica il numero di notti nell’anno con temperatura minima maggiore termine di 20 C.

E’ un valore internazionale definito dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) e serve per monitorare i cambiamenti climatici in atto. Infatti, negli ultimi decenni stiamo assistendo a un numero sempre più crescente di questo tipo di notti, a sottolineare il processo di riscaldamento climatico che interessa anche il nostro Paese. Ebbene, nei prossimi giorni si prevede valori termici addirittura di 26/28 C fino alla mezzanotte su molte citta’ del Centro-Nord. Nel dettaglio, sabato 18.

Nel dettaglio, sabato 18. Al nord: sole e caldo. Al centro: soleggiato ovunque. Al sud: alcuni temporali pomeridiani su Calabria e Sicilia sudorientale, sole altrove. Domenica 19. Al nord: sole prevalente e caldo in aumento. Al centro: cielo sereno e caldo estivo. Al sud: nubi irregolari, ma in un contesto soleggiato. Lunedi’ 20. Al nord: sole e caldo intenso. Al centro: bel tempo, caldo in intensificazione. Al sud: soleggiato e via via piu’ caldo. Tendenza. Sole prevalente e caldo in ulteriore aumento almeno fino a venerdi’ 24.