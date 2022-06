Calcio: Serie A 22/23, alla 3 giornata subito big match

Delineato il calendario di Serie A per la nuova stagione 2022/2023. Il primo vero big match ci sara’ gia’ alla 2 giornata con Atalanta-Milan, ma e’ il terzo turno che promette di regalare subito spettacolo. Ci saranno Juventus-Roma e Lazio-Inter su tutte, con Fiorentina-Napoli a condire un weekend pirotecnico.

Non male anche il programma della 5 giornata, con il derby di Milano e il Napoli che viene a far visita alla Lazio, mentre la Juve sara’ ospite della Fiorentina per un altro ritorno infuocato di Dusan Vlahovic al Franchi. Jose’ Mourinho riabbraccera’ San Siro da ex in Inter-Roma dall’ottava giornata, nel turno successivo invece spicca il faccia a faccia tra Milan e Juve, con i bianconeri che poi affronteranno il Torino nella stracittadina (ritorno alla 24).

Alla 13 giornata ci saranno il derby di Roma e quello d’Italia tra Juve e Inter, accompagnati da un’altra bella sfida tra Atalanta e Napoli. Nei turni 16 e 17 fari puntati rispettivamente su Inter-Napoli e Milan-Roma, mentre Napoli-Juve infiammera’ la 18 giornata.