Calcio. Enrico Maria Guarino, un sedicenne nisseno convocato con la rappresentativa “Under17” della regione Liguria

La maglia azzurra con alle spalle un’identità regionale, quella Ligure, che non gli apparterrebbe propriamente e tanti sogni da rincorrere sulla nave diretta in Sardegna.

È la storia di Enrico Maria Guarino, un giovane nisseno partito alla volta di Genova, lo scorso Settembre per seguire mamma Elena (trasferitasi per lavoro nel capoluogo ligure) e per inseguire un sogno: farsi strada nel mondo del calcio.

E di strada Enrico, malgrado la sua giovane età (16 anni), ne ha fatta già parecchia, allenandosi con abnegazione e spirito di sacrificio, osservando un rigoroso regime alimentare sotto la guida sapiente del Dott. Antonio Sedita e senza mai trascurare lo studio.

Ha iniziato a muovere i primi calci, incoraggiato dal cugino Giuliano, nella società “CL Calcio” dove ha militato per 10 anni, per passare poi alla Sancataldese e successivamente alla Master Pro, dove ha giocato nel campionato regionale giovanissimi, nel ruolo di difensore centrale. Ha partecipato a diversi campionati provinciali e regionali, a numerosi tornei e selezioni, nel 2017 a Lamezia Terme, nel 2018 ad Avola per conto delle società Verona e Reggina. Nel 2019 e’ stato selezionato e convocato come titolare per la rappresentativa provinciale nissena e nel gennaio 2020 selezionato per la rappresentativa regionale siciliana.

Nel giugno 2020 approdava al “Santa Sofia” di Licata, squadra allenata da Mister Tonino Pinto che gli individuava un nuovo ruolo, quello di centrocampista.

A luglio 2020 effettuava un provino per la Lucchese.

Nel settembre dello scorso anno Enrico lascia la sua città, i suoi amici, il liceo, per iniziare una nuova avventura in una squadra di Genova, il Molassana Boero disputando un ottimo campionato e distinguendosi per il suo impegno, per le sue qualità tecniche e per la realizzazione di funambolici calci di punizione a foglia morta, anche da notevole distanza.

Dopo essere stato più volte selezionato, nei primi del mese di giugno è arrivata la convocazione per la squadra Rappresentativa “Under17” (Allievi) della regione Liguria.

Ieri Enrico è partito con la squadra per la Sardegna dove il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.-L.N.D. parteciperà alla prima edizione del Trofeo “Benedetto Piras”. Una importante occasione che vedrà affrontarsi rappresentative di diverse regioni italiane e che potrebbe costituire una vetrina per le società sportive interessate.

Sotto la sua maglia batte il cuore generoso e volitivo di un giovane nisseno che porta con sé il ricordo della sua città, che saprà seguirlo in questa nuova ed entusiasmante avventura.

In bocca al lupo Enrico!