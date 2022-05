Italia, uccide la moglie e ferisce gravemente la figlia 13enne intervenuta per difenderla

Una donna e’ morta oggi a Rimini in un appartamento di via Dario Campana. E’ stata uccisa dal marito, di nazionalita’ straniera, che con lo stesso coltello ha ferito anche la figlia di 13 anni. Sul posto ci sono gli uomini della Squadra Mobile della polizia riminese. L’uomo e’ gia’ stato portato in Questura e sottoposto a interrogatorio.

Secondo quanto emerso, l’omicidio sarebbe l’epilogo di un violento litigio scoppiato attorno alle 16 tra l’uomo, un peruviano, e la moglie. Lui, al culmine dell’alterco, ha preso il coltello scagliando una serie di fendenti contro di lei. La figlia ha inutilmente provato a difendere la madre rimanendo ferita. La donna e’ deceduta sul colpo. A far scattare i soccorsi sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. La 13enne e’ stata ricoverata in ospedale.