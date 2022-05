Italia, Romina uccisa con 10 coltellate: ex fidanzato confessa

La sua confessione l’ha scritta su alcuni fogli trovati anche nell’auto. “Non volevo ucciderla, la amo”. Parole messe nero su bianco con una grafia incerta, forse nei minuti successivi alla tragedia, all’aggressione mortale di Romina De Cesare, 36 anni, prima strangolata e poi finita con dieci coltellate in un appartamento nel centro storico di Frosinone. L’ex fidanzato, Pietro Ialongo, ha tentato di togliersi la vita ma e’ stato bloccato dai carabinieri di Sabaudia nel tardo pomeriggio di ieri mentre camminava, nudo, sulla spiaggia in evidente stato confusionale.

Attualmente si trova in stato di fermo per l’accusa di omicidio volontario aggravato, per lui le procure di Frosinone e Latina chiederanno la convalida dell’arresto al gip. Il femminicidio si e’ consumato lunedi’ sera in via del Plebiscito. Ad allertare le forze dell’ordine era stato, martedi’ mattina, l’attuale compagno della donna, insospettito dal fatto che Romina non dava piu’ notizie dalla notte precedente.

Gli agenti della Squadra mobile si sono quindi recati nell’abitazione che la donna ancora condivideva con l’ex e li’ hanno trovato il corpo sul quale Ialongo si era accanito con diverse coltellate. Negli stessi minuti i carabinieri di Sabaudia hanno notato l’uomo che si aggirava nella zona del litorale pontino. Sulle braccia aveva ferite e graffi, risultato della violenta lite culminata con la morte della trentenne. Dall’indagine e’ emerso che tra i due erano in atto una serie di contrasti aumentati dopo che la donna aveva intrapreso una nuova relazione.

Una scelta non accettata dall’ex che da qualche tempo aveva preso di mira la donna con continue scenate di gelosia.

