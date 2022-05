Italia. “Messa in stanza con un collega che ha problemi di flatulenza”: la denuncia della conduttrice del Tg1 finisce in tribunale

“Mi hanno messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni: lo hanno fatto per punirmi”.

E’ ciò che ritiene la conduttrice del Tg1 Dania Mondini, che ha denunciato i suoi superiori alla procura di Roma. Nel mirino dell’indagine per stalking ci sono cinque colleghi della Mondini: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni, che all’epoca dei fatti (nel 2018) ricoprivano posizioni di vertice all’interno del telegiornale di Raiuno.

“Mi vogliono ridimensionare” – Secondo quanto sostiene il mezzobusto del Tg1, la decisione di metterla in stanza con un collega che non riesce a trattenere i peti e i rutti è per ridimensionarla. E così la Mondini si mette di traverso e, opponendo un rifiuto motivato “all’ordine di servizio”, non si sistema nell’ufficio assegnatoli.

La denuncia alla procura – A quel punto la Mondini subirebbe nuove ritorsioni. La cronista, infatti, denuncia che da allora le vengono affidati servizi brevi e banali e di subire violente aggressioni verbali a causa di piccoli errori durante la conduzione del notiziario. E’ allora che la giornalista decide di denunciare tutto in procura, producendo referti medici che provano lo stress patito a causa dei demansionamenti. Tra i colleghi sentiti dal pm a cui è stato affidato il caso solo una sposa la versione della Mondini.