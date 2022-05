Italia, … “genio” criminale: ai domiciliari si mostra su Tik Tok con soldi e in compagnia, i Carabinieri lo riportano in carcere

I carabinieri di Barletta hanno accompagnato nuovamente in carcere Ruggiero Di Salvo, pregiudicato 55enne, arrestato nel 2019 con accuse di detenzione e spaccio di droga.

L’uomo, che era ai domiciliari da poco più di un mese, ha violato i termini della misura detentiva mostrandosi su Tik Tokinsieme ad altre persone e in possesso di diverso denaro contante. È bastato questo alla Corte di Appello di Bari per sostituire gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. L’uomo, noto a tutti come “Tucchett“, in passato era molto vicino ad alcuni esponenti dei “Li Bergolis“, clan della mafia foggiana. Per le autorità Di Salvo si occupava di rifornirsi di droga dall’Olanda, per poi rivenderla nel Foggiano e nel nord Barese.

In particolare le indagini hanno potuto appurare che uno dei suoi contatti era Saverio Tucci, coinvolto nel quadruplice omicidio di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. In quell’occasione furono uccisi a colpi di kalashnikov il boss mafioso Mario Luciano Romito, suo cognato Matteo De Palma, e due agricoltori, i fratelli Aurelio e Luigi Luciani.

Quest’ultimi furono vittime innocenti perché assisterono all’agguato e, dunque, ritenuti testimoni scomodi. Tucci fu poi ucciso ad Amsterdam un mese dopo l’agguato.