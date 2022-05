Eccellenza, Nissa sconfitta a Mazara: campionato concluso in undicesima posizione

Si è conclusa con l’ennesima sconfitta, la decima stagionale, la stagione della Nissa. I biancoscudati, impegnati a Mazara, sono stati superati per 1 a 0 dalla Mazarese.

La Nissa, che ad inizio stagione si era “proposta” per la lotta al vertice ed un posto nei play-off, chiude all’undicesimo posto in graduatoria (su 16 squadre): in 30 partite ha ottenuto 42 punti (11 vittorie e 9 pareggi), 35 gol subiti e 35 realizzati.

Adesso l’attenzione si sposta sulle sorti della società dopo le dimissione del presidente Arialdo Giammusso.