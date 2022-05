Calcio, rissa furiosa in gara under 17. Morgana: “Chiederò provvedimenti di giustizia sportiva severissimi, spero venga applicato il Daspo ai colpevoli”

MORGANA: “CHIEDERO’ PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA SPORTIVA SEVERISSIMI, SPERO CHE VENGA APPLICATO IL DASPO AI COLPEVOLI”

“Abbiamo lottato duramente per tornare a giocare in piena emergenza sanitaria. Ci siamo battuti per dare al calcio un’immagine migliore, di entusiasmo e voglia di ripartire. Quello che è successo a Scordia non ha nulla a che fare con il calcio. Saremo durissimi”.

La condanna del presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, dopo gli incresciosi fatti occorsi al termine della semifinale Under 17, al Binanti di Scordia, tra la Gymnica e il Catania Nuova, è dura. “Non capisco il senso di tanta violenza – continua – come non comprendo il perché si debba rovinare il calcio più bello, quello dei giovani, facendolo diventare un campo di battaglia”.

Il video, circolato sui social, determina lo sdegno generale. “Non possiamo rischiare che quattro sconsiderati rovinino tutto”. Il presidente Morgana non ha intenzione di fermarsi. “Chiedo l’intervento delle Forze dell’Ordine per far valutare se sussistano le condizioni per la richiesta del Daspo. Inoltre trasmetterò gli atti alla Procura Federale per avere condanne rigide e definite oltre a quelle che il Giudice sportivo comminerà sul quanto trasmesso dal referto arbitrale”.