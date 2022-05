Basket, under 17: l’Invicta Caltanissetta sconfitta a Milazzo ma a testa alta

L’Invicta lotta per 35 minuti alla pari con l’imbattuta capolista Milazzo, vincente del girone orientale e capace di battere la corazzata Agrigento.

I ragazzi di coach Spena giocano a viso aperto contro una in Milazzo veloce e micidiale in contropiede e infallibile nelle scelte.

Nonostante la buona prova in attacco, i nisseni non riescono a contenere il gioco dei padroni di casa che si impongono nei primi 2 quarti +9 e +6 chiudendo all intervallo lungo sul 54-39

Ma nel terzo quarto, L’Invicta riesce a mettere un poco di sabbia negli ingranaggi dell attacco avversario che comincia a sbagliare. Gli ospiti recuperano diversi palloni e volano in contropiede vincendo il quarto 23-16 e chiudendo sul 70-62. Partita riaperta e tesissima.

5 minuti di fuoco con i nisseni che sul 76-68 sprecano 3 possessi offensivi che potevano riaprire definitivamente la gara, ma purtroppo a questo livello non è consentito sbagliare.

Dall altro lato, Giambo’ è una sentenza e con l’uscita per falli di Saia, lnvicta crolla soprattutto da un punto di vista mentale. Il Milazzo è una macchina e grazie anche ad una rotazione più ampia piazza 25 punti in 4 minuti, dimostrando tutto il suo valore.

L’Invicta resta con l’amaro in bocca per una sconfitta pesante ed eccessiva nel punteggio per i valori visti in campo, ma soddisfatta per una prestazione che fa ben sperare per la prossima trasferta di Reggio Calabria e per il girone di ritorno di questa fase finale.

Campionato U17 eccellenza Svincolati Milazzo Vs Invicta 103-72.

Parziali 26-17, 28-22 (54-39), 16-23 (70-62), 33-10 (103-72).