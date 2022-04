Sicilia, Musumeci: “Miccichè problema FI e io mi ricandido”

“Micciche’ ha problemi nel suo partito… FI e’ divisa in due e lui e’ stato smentito… Io sono una persona seria, sono il presidente della Regione siciliana e come tutti gli uscenti che non abbiano commesso peccati mortali, ho diritto di presentare il mio ‘fatturato’ dopo cinque anni di intenso lavoro”. Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, a Omnibus, su La7, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del leader siciliano di Forza Italia, Gianfranco Micciche’, secondo cui il capo dell’Esecutivo e’ un problema per il centrodestra e non lo vorrebbe ricandidare nessuno.

“Non ho mai fatto lavorare le procure della Repubblica – ha aggiunto – in cinque anni non abbiamo cambiato mai Giunta, mai un giorno di crisi nel mio governo. FI ha quattro assessori e nove dipartimenti con cui ho lavorato senza mai frizioni. E’ Micciche’, che e’ presidente dell’Ars e guida FI in Sicilia, ad avere problemi col suo partito”