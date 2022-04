Italia, uccide la compagna poi si getta con l’auto da un ponte

A Dormelletto, sul lago Maggiore in provincia di Novara, un uomo di 37 anni, Filippo Ferrari, ha ucciso la compagna, la 49enne Sonia Solinas, per poi togliersi la vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna è stata accoltellata all’interno dell’appartamento e subito dopo l’uomo si è lanciato con l’auto da un ponte di San Bernardino, sulla strada provinciale 90 che da Rovegro porta a Cicogna, nel Verbano.

L’auto di Filippo Ferrari è stata recuperata in località Ponte Casletto. A dare l’allarme erano stati alcuni operai che, mentre lavoravano a una vicina condotta elettrica, hanno sentito il forte rumore dello schianto dell’auto. Alle operazioni di recupero ha collaborato il Soccorso Alpino. L’elicottero del 118, giunto sul posto insieme con carabinieri e carabinieri forestali, non ha potuto operare per la presenza nell’area di manovra di alcuni cavi elettrici della media tensione.

Il corpo di Sonia Solinas è stato ritrovato, senza vita all’interno dell’appartamento, dalla madre

Bruna che non riusciva a parlare con lei al telefono. “E’ una tragedia che colpisce duramente l’intera comunità. Due famiglie conosciute, e ben inserite, sono distrutte”, ha detto il sindaco di Dormelletto, Lorena Vedovato.