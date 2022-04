Italia. Torino, il figlio del direttore di un’azienda tpl guida l’autobus senza patente

Appena 18enne, e ancora senza patente, è ripreso mentre guida per le strade di Torino un autobus Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale.

Il video, postato sui social, è ora un caso: il ragazzo è infatti il figlio di Gabriele Bonfanti, direttore generale proprio della Gtt. L’azienda, dopo aver istituito una commissione sulla vicenda, ha presentato un esposto in procura.

Il ragazzo, che non lavora per l’azienda, è stato filmato mentre guida il mezzo da via Botticelli al capolinea. “Si tratta di una situazione particolarmente spiacevole perchè riguarda sia la reputazione aziendale sia, indirettamente, una persona con un ruolo molto importante e che gode di grande stima”, spiega una nota di Gtt.

L’azienda, venuta a conoscenza dei fatti, + prontamente intervenuta con una indagine interna approfondita per accertare tutte le responsabilità e attraverso un immediato esposto. L’azienda inoltre ha già preso provvedimenti in riferimento al personale aziendale interessato ai fatti”. L’autista che avrebbe concesso al giovane di fare un giro col pullman è stato infatti sospeso.