Italia, nel Napoletano rissa durante una festa: 19enne ucciso con una coltellata

Un ragazzo di 19 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in accoltellamento avvenuta nel quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli).

La vittima è stata raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l’amico e coetaneo che era con lui è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maresca.

Stando a quanto emerso, dopo la lite verbale tra i ragazzi è scattata la rissa, durante la quale sarebbero spuntati i coltelli. Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non c’è stato nulla da fare, mentre per l’amico, ferito in varie parti del corpo, è stato necessario un delicato intervento chirurgico ed è ora in prognosi riservata.

Fermati due 17enni – Immediato l’intervento degli agenti che, raccolte le prime testimonianze e messi insieme gli elementi utili, già nella notte hanno proceduto a fermare quelli che ritengono i presunti autori dell’aggressione mortale: due 17enni di Torre Annunziata.