Italia, lite per l’attesa in pizzeria: accoltellato un cameriere

La polizia di Bari indaga su un accoltellamento avvenuto in una pizzeria nel quartiere San Pasquale.

Secondo gli investigatori, un uomo avrebbe prima litigato con un dipendente del locale insistendo nel voler saltare la fila delle persone in attesa per sedersi per cenare. Uscito dalla pizzeria, l’uomo sarebbe tornato poco dopo con altri due uomini. È a quel punto che uno dei tre avrebbe accoltellato il cameriere, ferendolo a una gamba, per poi fuggire.

Il cameriere ferito è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso le indagini sono da parte delle Volanti della Polizia di Bari. Resta infatti da capire chi sia stato ad accoltellare il cameriere: se l’uomo che aveva già discusso inizialmente per saltare la fila o uno degli altri due con cui è ritornato alla pizzeria successivamente.