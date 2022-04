Italia. Accoltella moglie e figlia, poi tenta suicidio Nessun dei tre è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

Prima avrebbe accoltellato la moglie e la figlia per poi rivolgere l’arma contro sè stesso nel tentativo di togliersi la vita. Ci sarebbe un tentativo di omicidio suidicio dietro la tragedia familiare avvenuta questa in un appartamento di Ladispoli, sul litorale romano. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 7.30, quando alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla e dal rumore proveniente dall’appartamento accanto, hanno chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri di Civitavecchia, arrivati sul posto, hanno trovato padre, madre e la figlia di 17 anni con evidenti ferite d’arma da taglio su diverse parti del corpo. Dai rilievi effettuati sul posto e dall’ascolto di alcuni testimoni, i carabinieri hanno escluso la pista di una rapina finita in tragedia.

L’ipotesi più accreditata è quella di un tentativo di omicidio e suicidio (non andato in porto) scattato al culmine di una lite tra coniugi. L’uomo, 49 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma, la moglie 47enne al San Camillo, mentre la figlia è ricoverata aòl Bambin Gesù di Polidoro. Nessuno di loro è in pericolo di vita