Governo, Draghi: “Abbiamo fatto molto e lo abbiamo fatto insieme”

“In un momento pieno di incertezze, di potenziali instabilità, di fragilità interne ed esterne questo governo di unità nazionale continua a voler governare. Abbiamo fatto molto, e lo abbiamo fatto insieme”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale fa il punto delle cose fatte dall’esecutivo da lui guidato, dalle “vaccinazioni, alla crescita economica che abbiamo raggiunto nel 2021, al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Merito dei cittadini, ma anche delle forze politiche”, sottolinea.

E spiega che il “governo va avanti” fino in fondo se riesce a fare le cose che servono al Paese, “in un’azione che tranquillizza l’Italia, che non crea ansia”. “Stiamo superando la pandemia; sul fronte internazionale, l’Italia è tornata a pesare come è giusto che sia: sosteniamo l’Ucraina, lavoriamo per la pace; sul piano economico usciamo da un anno in cui abbiamo avuto una crescita del prodotto interno lordo del 6,6%. C’è ora un rallentamento, dovuto alla guerra. Il compito del governo è quello di sostenere lavoratori e imprese e rendere l’Italia più moderna, vivibile, giusta”, aggiunge Draghi.