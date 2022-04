Caltanissetta, Damiano Caruso vince la tappa 2 de Il Giro di Sicilia ed è la nuova Maglia Giallo Rossa di leader della classifica generale

Caltanissetta, 13 aprile 2022 – Damiano Caruso (Nazionale Italiana) ha vinto la seconda tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Palma di Montechiaro – Caltanissetta, di 152 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Domenico Pozzovivo (Intermarchè – Wanty – Gobert Matériaux).



Damiano Caruso (Nazionale Italiana) è il nuovo leader della classifica generale e veste la maglia Giallo Rossa.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Damiano Caruso (Nazionale Italiana) – 152 km in 3h45’18”, media 40.479 km/h

2 – Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) s.t.

3 – Domenico Pozzovivo (Intermarchè – Wanty – Gobert Matériaux) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

2 – Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a 4″

3 – Domenico Pozzovivo (Intermarchè – Wanty – Gobert Matériaux) a 6″LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana – Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

, leader della classifica generale, sponsorizzata Damiano Caruso (Nazionale Italiana) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy – Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

, leader della classifica a punti, dedicata al Damiano Caruso (Nazionale Italiana) Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power – Stefano Gandin (Team Corratec)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Stefano Gandin (Team Corratec) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Nicola Conci (Nazionale Italiana)

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Giallo Rossa Damiano Caruso (Nazionale Italiana) subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “E’ una grandissima soddisfazione vincere per me in Sicilia, la mia terra. Voglio ringraziare la Nazionale Italiana che ha fatto un lavoro perfetto tutto il giorno per me e questa è la maniera migliore per ringraziarli. Proveremo a tenere la Maglia Giallo Rossa fino alla fine”.