Caltanissetta, Antenna Rai … “salva”: apposto vincolo, ora servono soldi per la manutenzione

NUOVA APPOSIZIONE, da parte del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del relativo Assessorato Regionale, DEL VINCOLO ETNOANTROPOLOGICO PER L’IMPIANTO DI RADIOTRASMISSIONE RAI della Collina Sant’Anna di Caltanissetta.

Al netto delle legittime preoccupazioni avanzate dai residenti, che vanno giustamente rassicurati sulla reale condizione di sicurezza dell’impianto (senza facili scorciatoie da parte dell’Ente Proprietario, ovvero Rai Way), Legambiente aveva percepito delle tiepidezze, da parte di alcuni attori responsabili: ci hanno indotti a reagire con conseguente durezza.

Oggi prendiamo comunque atto dell’impegno profuso a tutela del bene in questione da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Dopo questo importante passaggio Legambiente auspica un atteggiamento più propositivo e partecipativo da parte dell’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, territorialmente competente, che dovrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di acquisto dell’area (Rai Way ha comunicato infatti che regalerebbe il traliccio, mentre vorrebbe trattare un prezzo per l’area di 13 ettari circostante e gli immobili ivi presenti). Sono infatti diversi i bandi europei e nazionali, che sono già usciti e stanno uscendo, che potrebbero realizzare un importante polo attrattivo e di sviluppo locale.

Il Governo Regionale dovrebbe invece prevedere nella prossima legge di bilancio (da approvare entro il 30 aprile p.v.) la copertura finanziaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’antenna strallata. Infatti la copertura che era stata prevista ed annunciata, anche durante l’ultimo Consiglio Comunale aperto di Dicembre, ci risulta essere stata cassata in seduta di Commissione.