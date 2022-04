Basket Under 17, l’Invicta espugna Palermo: nisseni secondi nel girone che accedono alla fase interregionale

Netta affermazione Dell’Invicta CL sulla Leonardo da Vinci Palermo per 69-36 in una gara che aveva come posta in gioco la qualificazione alla fase interregionale con le prime 3 del girone Sicilia orientale e Calabria.

L’Invicta chiude il girone al secondo posto dietro l’imbattuta Agrigento e davanti a Ragusa, Palermo, Cus Catania, capo d’Orlando e trapani.

E affronterà nella seconda fase Milazzo, savio Messina e viola Reggio Calabria.

La partita appare tesa con gli ospiti che la mettono subito sul piano fisico e resta in equilibrio per i primi 5 minuti.

L’Invicta prende le misure e allunga a +7 con gli assist di talluto e i contropiedi di la bua e vola sul 12-5.

Palermo rientra con il gioco interno di di vita e Leone e chiude a – 3 il primo quarto.

Nel secondo quarto la squadra di coach Spena cambia marcia, con le penetrazioni di talluto e le palle recuperate di La china e chiude sul 34-25 all intervallo lungo con Dorato che si fa sentire a rimbalzo.

Al rientro L’Invicta è marmorea, alza il muro in difesa e concede solo 4 punti agli avversari nel quarto e con una bomba di amico allo scadere raggiunge il massimo vantaggio sul 51-29 grazie alle più ampie rotazioni con petrotto, bruno e selvaggio.

Coach Spena disegna il gioco, con Talluto in cabina di regia che lo realizza in campo come se fosse una scienza esatta e Saia piazza 7 punti consecutivi che chiudono la partita.

L’Invicta gestisce il finale con castelli e mantione che trovano meritato spazio e chiudono +33 in trionfo.

Un successo che corona una cavalcata incredible con una squadra in continua crescita, raggiungendo un risultato inatteso quanto meritato.

Si chiude in festa con abbracci e foto, con la squadra che ringrazia Verde Amico per il supporto ricevuto.

Lecito continuare a sognare…