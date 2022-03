Sicilia, concerti: doppia data per “La Rappresentante di Lista”

Doppia data in Sicilia per La Rappresentante Di Lista che, dopo l’incredibile successo sanremese con “CIAO CIAO”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive con il tour MyM – CIAO CIAO EDITION: al concerto di Zafferana del 7 agosto 2022 si aggiunge la tappa del 12 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA) in occasione del Beatfull Extra, anticipazione del Beatfull Festival che si terrà come di consueto a settembre a Palermo e che quest’anno festeggerà il suo decennale.

Biglietti disponibili nei circuiti DICE e Ticketone e su www.puntoeacapo.uno

MyM – CIAO CIAO EDITION sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “CIAO CIAO”.

LRDL è pronta a riabbracciare il proprio pubblico con MyM – CIAO CIAO EDITION. Oltre alle quattro date appena annunciate, questo il calendario: il tour prenderà il via a Segrate (Mi Ami Festival) il 28 maggio, per poi proseguire Ferrara Sotto le Stelle il 19 giugno, Lido di Camaiore – LU (La Prima Estate) il 22 giugno, Roma (Rock in Roma) il 23 giugno, FERMO (Villa Vitali) il 24 giugno 2022, Allein – AO (Musicastelle) GENOVA (Goa Boa Preview), l’1 luglio 2022il 2 luglio, Caorle – VE (Parco del Pescatore) il 6 luglio, Cremona (Tanta Robba Festival) il 9 luglio, Alba – CN (Collisioni Festival) il 10 luglio, Lugo –RA (Ravenna Festival) il 17 luglio, Feltre – BL (Feltre d’Estate) il 24 luglio, Bergamo (Piazzale degli Alpini) il 29 luglio, , PONTE DI LEGNO TONALE – LAGO VALBIOLO – TN (Water Music Festival – concerto pomeridiano, h 15.00) il 30 luglio 2022, Cividale del Friuli – UD (Mittelfest) il 31 luglio, Zafferana Etnea – CT (Sottoilvulcano Festival) il 7 agosto e Mola di Bari (Locus Festival) il 20 agosto. Il calendario è in aggiornamento.

LRDL è pronta a portare in tutta Italia – insieme al suo repertorio decennale – “MY MAMMA CIAO CIAO EDITION” (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), la riedizione digitale disponibile su tutte le piattaforme dell’ultimo album “My Mamma”, uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare”, che si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival e già certificato Disco di Platino, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

Acclamata dal pubblico e dalla critica, con quasi 18 milioni di streaming audio e video, “CIAO CIAO” è entrata al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma, ha debuttato al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk e al 2° posto della classifica radio Earone. Sui social media i numeri sono in crescita sin dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono più che raddoppiati, quelli su Tik Tok arrivati a oltre 50mila, con più di 9 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 66mila video, rendendo “CIAO CIAO” il terzo brano sanremese più utilizzato sulla piattaforma. Anche il videoclip, che riprende l’ormai celebre coreografia portata sul palco dell’Ariston, ha raccolto ad oggi 14 milioni di views. Non è mancato il sostegno di personaggi come Paolo Sorrentino, che ha utilizzato “CIAO CIAO” per un “finale alternativo” sulla sua pagina instagram dell’ultima pellicola “È stata la mano di Dio”, a Tiziano Ferro, passando per club calcistici, squadre olimpiche e molto altro.