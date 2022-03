Sicilia, auto precipita nella scarpata: un morto, il figlio della vittima gravemente ferito

Incidente mortale nella notte lungo la Messina -Palermo nei pressi di Villafranca Tirrena, nel Messinese. A perdere la vita un uomo di 52 anni di Messina che era in auto con il figlio, di 24, rimasto ferito gravemente. Il giovane si trova ricoverato al Policlinico in prognosi riservata. L’incidente si e’ verificato intorno a mezzanotte e mezza, poco prima del casello autostradale di Villafranca Tirrena, in direzione Messina.

Padre e figlio viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause che sono ancora da accertare, e’ uscita di strada. Dopo aver divelto la barriera protettiva, l’auto e’ volata giu’ nella scarpata: un balzo di oltre 6 metri. Da una prima ricostruzione l’auto si e’ ribaltata piu’ volte: il cinquantaduenne e’ stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo praticamente sul colpo.

Gravemente ferito il figlio che e’ stato estratto dai soccorritori dalle lamiere e trasportato al Policlinico; i medici sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e la Polizia stradale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto che sta cercando di ricostruire la dinamica.

Da una prima analisi si tratterebbe di un incidente autonomo. (Foto di repertorio)