Montedoro. Biblioteca comunale affidata in gestione alla Pro Loco

MONTEDORO. La Biblioteca comunale sarà affidata in gestione alla Pro Loco. Lo ha stabilito la Giunta comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino.

La Biblioteca Comunale è sprovvista da tempo di personale dipendente per cui il servizio non è funzionante, ecco che la Giunta ha ritenuto di affidargli la gestione alla Pro loco per un periodo di tre anni. In base alla convenzione che sarà firmata dal sindaco e dal presidente della Pro Loco, è prevista la concessione alla Pro Loco dell’uso dei locali della Biblioteca sia per le attività dirette alla diffusione della cultura con la compartecipazione del Comune che allo svolgimento della propria attività sociale.

E’ previsto infine che nessun corrispettivo sarà dovuto dalla Pro Loco al Comune e viceversa e che la Pro Loco svolgerà il servizio a titolo di volontariato. I costi delle utenze telefoniche, elettriche ed idriche resteranno a carico del Comune