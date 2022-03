Italia, autista ubriaco “segue” il navigatore: finisce nei vicoli del centro e il camion rompe auto e balconi

Si è perso dentro le vie del centro storico di Padova seguendo il navigatore, prendendo però contromano via Barbarigo e urtando balconi e auto. Brutta avventura questa mattina attorno alle 11.20 per un camionista romeno di 55 anni, che per raggiungere via Inghilterra, dove doveva consegnare dei gasatori d’acqua, ha perso l’orientamento ed è finito in centro.

Ha percorso in controsenso tutta via Barbarigo, una via stretta per contenere il passaggio del gigante d’acciaio con targa romena e rimorchio olandese. Tant’è che ha colpito alcuni poggioli e almeno un paio di auto in sosta a cui ha sradicato gli specchietti. Il camion è poi sbucato in piazza Duomo, dove è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Gli agenti dopo circa 4 ore di controlli sono riusciti a scortare fuori dalla zona il camion.

L’uomo ora rischia una multa salatissima (per il controsenso e per essere transitato con un mezzo dal peso superiore alla portata prevista dalla zona). Poi bisognerà valutare l’entità dei danni dei privati e se ha danneggiatto anche la struttura della strada che non prevede il passaggio di “bestioni”. Eseguito il controllo sul tasso alcolemico è risultato superiore a 1 (sopra lo 0,8 è reato penale). Il camionista è stato condotto nel centro di via Liberi per tutti gli accertamenti del caso.