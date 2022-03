Italia, anziana sola chiama il 112: la polizia arriva e cucina gli spaghetti

Una poliziotta dal cuore d’oro si è presa cura di un’anziana in difficoltà, cucinandole un buon piatto di spaghetti in attesa dell’arrivo del figlio fuori città per lavoro. E’ successo a Roma, nel quartiere Salario. L’ultraottantenne era rimasta sola in casa dopo il licenziamento improvviso della badante. Presa dal panico ha chiamato il 112.

All’arrivo della polizia, l’anziana rincuorata, ha detto agli agenti che avrebbe voluto mangiare qualcosa e poi andare a fare un riposino, vista la giornata impegnativa. I poliziotti non ci hanno pensato nemmeno un secondo, si sono subito dati da fare per cucinare un buon piatto di spaghetti alla nonnina.