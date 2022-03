Caltanissetta, Infrastrutture. Pignatone: “Manutenzione al primo posto. In arrivo 15,3 milioni”

“Le pessime condizioni in cui versa la rete stradale e i disagi infrastrutturali rappresentano tra i principali problemi della nostra regione, in particolare in alcune zone dell’Isola tra cui, purtroppo, come è noto, quella di Caltanissetta. Sapere, dunque, che il Governo ha destinato ben 15,3 milioni di euro per la manutenzione di ponti, viadotti e per la rete viaria secondaria della provincia nissena rappresenta sicuramente un passo in avanti importantissimo per il futuro del nostro territorio.

La conferma è arrivata dopo che a Roma, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha dato l’assenso a due schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco (https://tinyurl.com/2p93abbu).

Spetterà quindi alla Provincia utilizzare i fondi, che verranno corrisposti secondo un programma pluriennale: quasi 7,2 milioni di euro, da utilizzare esclusivamente per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti (o opere accessorie), sono stanziati per il periodo 2024-2029, mentre altri 8,1 milioni di euro circa saranno destinati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria secondaria e riguarderanno il periodo 2025-2029” lo dichiara in una nota il Deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.

“Si tratta in effetti di fondi provenienti da due provvedimenti distinti presenti nella Legge di Bilancio 2022 – spiega il Deputato -. Il primo, quello dedicato a ponti e viadotti, ha un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro in 6 anni, di cui 115 milioni per la Sicilia e 7,2 milioni per la provincia di Caltanissetta. Il secondo, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria ferroviaria, vale a livello nazionale 1 miliardo e 275 milioni, di cui quasi 121 milioni alla nostra regione e 8,1 milioni, come detto, al nostro territorio” conclude Pignatone.