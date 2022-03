Basket, under 17: l’Invicta Caltanissetta sbanca Ragusa che era imbattuta in casa

Impresa sportiva dell’Invicta Caltanissetta che sbanca Ragusa per 65 a 61, ancora imbattuta in casa e la supera in classifica nel campionato under 17 eccellenza. I ragazzi di coach Spena e La Bua si godono il secondo posto solitario, con 5 vinte e 2 perse, dietro solo alla corazzata Agrigento imbattuta e forte di innesti semi professionisti.

E davanti a Ragusa (serie B), Trapani (serie A2), Capo D’Orlando (serie A2), Palermo (prima in serie C gold) e Cus CT (serie C). Il campionato è lunghissimo ancora ma oggi il dato è oggettivo, il frutto di mesi di lavoro (allenamenti cominciati il 23 agosto), di sacrifici (quasi tutti i ragazzi fanno doppi allenamenti e doppi campionati).

Piccolo inciso. Domenica 6 marzo, serie D: l’Invicta riceve al PalaCannizzaro a Caltanissetta, alle ore 18, lo Zannella Basket Cefalù.

Torniamo alla gara dell’Under 17. I nisseni partono a razzo, piazzando un break di 8-2 che disorienta i padroni di casa e costringono coach Gebbia a chiamare subito sospensione.

Ma la voglia di fare bene è tanta, così come la voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta dell’andata e gli ospiti restano in cattedra con una difesa asfissiante e giocate eccellenti in attacco dominando il primo quarto, chiudendo in vantaggio per 25-17, trascinati da un super Talluto, 12 punti per lui nel quarto.

Nel secondo quarto il Ragusa si ricorda di essere campione regionale e gioca in modo più fluido, L’Invicta cala inevitabilmente e trema con i 3 falli di Saia, e i 2 di Bruno e Talluto, ma Dorato e Selvaggio si fanno trovare pronti e tengono botta. Si soffre ma L’Invicta resiste e chiude 40 pari all’intervallo lungo, grazie ad una bomba dell’esordiente Selvaggio, classe 2006.

Al rientro in campo, il Ragusa sembra prendere in mano la partita con un break di 7-0, ma qui viene fuori la maturità e la determinazione della squadra di coach Spena che invece di sbandare, ritorna con la testa e soprattutto con il cuore e piazza un contro break di 16-10 e chiude il terzo quarto sotto di un solo punto 57-56 con un super Saia sotto canestro e i contropiedi di un maturo La China

Nell ultimo quarto il Ragusa resiste in vantaggio fino al 61-59, ma sono gli unici 4 punti che la difesa nissena concede ai padroni di casa nell ultima frazione. È una guerra di nervi e L’Invicta, guidata dalla regia e la personalità di Talluto, ormai non più una sorpresa, ma una conferma, dimostra di essere più forte in questo. Le maglie rosse si chiudono, Bruno lotta su una palla vagante e realizza il canestro del sorpasso e La Bua è insuperabile in difesa. Il resto è storia…

Il Ragusa sbanda, incredulo non segna più, i nisseni sbagliano un paio di appoggi facili che lasciano la gara in tensione fino alla fine ma, la vittoria arriva, anche se con sofferenza e forse è ancora più bella. I ragazzi si abbracciano, saltano, ridono, piangono. Non ci credono neanche loro. Una cosa meravigliosa, una vittoria nel tempio del basket siciliano, una festa vera, un premio bellissimo per un gruppo solido che si conquista il diritto di continuare a sognare.

Tabellini Invicta (65): Talluto 22, La Bua 15, La China 11, Saia 9, Bruno 5, Selvaggio 3, Dorato, Mantione, Castelli, Amico Samuele. Coach Spena – La bua

Tabellini Basket RG (61): Tumino 17, Mirabella 15, Ilardo 11, Iurato 7, Campo 6, Occhipinti 5, Arezzo, Castore, Grande, Guccione e Schifani. CoachGebbia