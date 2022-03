Basket, under 17 eccellenza: l’Invicta supera il Trapani e continua a ‘sognare’

L’Invicta continua a stupire in U.17 eccellenza. Vince contro Trapani, giovanile con prima squadra in serie A2 per 80-71 e continua a lottare per un posto sul podio, che le consentirebbe l’accesso alla seconda fase interregionale con Sicilia orientale e Calabria.

Partono bene i padroni di casa con La Bua che non sbaglia un tiro e grande intensità in difesa che consente di chiudere il primo quarto +8, 23-15 con un tapin vincente di capitan Dorato, ormai per tutti Ellish.

I nisseni pagano un atteggiamento sufficiente e Trapani approfitta della netta superiorita fisica per rientrare in partita con pressione difensiva e secondi tiri che le consentono di ribaltare all intervallo lungo portandosi sul +2.

Tutto da rifare, ma l’inerzia della gara resta in mano agli ospiti che chiduono bene gli spazi e ripartono in contropiede allungando a +7 alla fine del terzo quarto.

Nell ultimo quarto, L’Invicta esce il carattere che l’ha finora contraddistinta in questo campionato, e al rientro in campo piazza un break di 6-0 in 2 minuti che riapre la gara e costringe il trapani a chiamare sospensione sul 55-56.

Ma L’Invicta ormai ha cambiato marcia, Bruno apre la difesa chiusa con 2 bombe, Amico segna in faccia al gigante ospite, Saia comanda sotto le plance e Talluto e La Bua fanno impazzire gli avversari con un gioco di pick e roll con blocco e riblocco da manuale; uno spettacolo degno di palcoscenici di semi professionisti che porta i nisseni a condurre per 65-61.

Il Trapani sbanda, l’Invicta chiude tutti gli spazi e recupera palloni che capitalizza in contropiede allungando fino al 80-71 finale.

Tanta emozione e tripudio in campo e sugli spalti ed il sogno continua…