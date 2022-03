Basket, serie D: Invicta “stratosferica” che supera la prima della classe ai supplementari ma niente play-off

L’Invicta chiude con in trionfo la stagione regolare. Vince e convince contro la prima della classe Patti, che arrivava con uno score di 11 vinte e 2 perse.

Il quintetto nisseno raggiunge così a 14 punti, 7 vinte e 7 perse, l’Aci Bonaccorsi in quarta posizione, ma chiude al quinto posto per avere perso gli scontri diretti.

Un poco di rammarico per un play off sfumato, ma tanta tanta soddisfazione per una crescita oggettiva del gruppo e di tante individualità.

Domenica è stata una bellissima vittoria, voluta con il cuore e arrivata con il mal di pancia…

Gli ospiti partono forti piazzando 24 punti nel primo quarto, ma L’Invicta risponde colpo su colpo e chiude all intervallo lungo in vantaggio di 4 lunghezze 39-35 sostenuta dal tifo delle grandi occasioni.

Nel terzo quarto arriva anche a +10, 46-36, ma i 4 falli di Talluto, Cammalleri e Richiusa pesano. Gli ospiti rialzano la testa e piazzano un break di 14-3 e tornano in in vantaggio 49-50.

Coach Spena scuote la squadra e i ragazzi rispondono con carattere e gioco fluido, si gioca punto a punto tutto l’ultimo quarto, sul punteggio di 58 pari, i padroni di casa sprecano 3 possessi con tiri fuori ritmo e il Patti vola in contropiede portandosi sul 58-62 a 1’17”

Sembra finita, ma L’Invicta mostra maturità e determinazione e prima con 2su2 dalla lunetta di Giarrusso e poi con un appoggio vincente di Lombardo agguanta il pareggio e non concede l’ultimo tiro agli avversari, cosi si chiude 62-62 e si va supplementare.

Il quintetto nisseno spinge subito forte e allunga sul 66-62, ma Patti non molla e di nuovo ribalta sul 66-68 a 50″ dal termine.

Finale al cardiopalma: Lombardo pareggia, le maglie si chiudono in difesa, Talluto vola in contropiede e realizza il canestro del sorpasso.

Sospensione ospite e possesso a 2″ dal termine, Stuppia esce dai blocchi per la bomba della vittoria, ma La Bua mura in difesa e la palla non prende neanche il ferro: l’Invicta vince 70-68 dts e il pubblico é in visibilio.

Un risultato frutto di un ottima gestione delle rotazioni da parte di coach Spena che ha giocato con 11 effettivi, mandando 8 giocatori a referto.

Una vittoria del gruppo e frutto del lavoro che la società dedica al giovane Luca Mulè, classe 2000, autore di 17 punti e di una grande prestazione domenica scorsa ad Aci Bonaccorsi dopo un anno di assenza e oggi uscito per un brutto infortunio alla spalla dopo avere recuperato un pallone in tuffo.

Un lottatore indomabile che ha conquistato con i suoi meriti la stima di tutto l’ambiente, nonostante la sua giovane età e che ci auguriamo possa tornare presto in campo a calcare i palcoscenici che merita.

INVICTA vs Patti 70-68 dts

arziali 21-24, 18-11 (39-35), 10-15 (49-50), 13-12 (62-62), 8-6 tempo supplementare (70-68).

Tabellini INVICTA: Giarrusso 19, Lombardo 17, Talluto 11, Richiusa 9, Zarbo 6, Cammalleri 3, La China 3, La Bua 2, Drago, Mule’, Amico

Tabellini Patti: Doria 17, Molino 11, Stuppia 11, Olivo 10, Sidoti 7, Gullo 6, Gullo Andrea 6