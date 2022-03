Basket, serie D: Aci Bonaccorsi “amara” per l’Invicta Caltanissetta, addio ai play-off

Tanto cuore per i ragazzi nisseni allenati da coach Spena e La Bua, ma tre blackout impongono la dura sconfitta che vale l’eliminazione dai playoff. Inizia forte il quintetto nisseno guidato dalla pressione di Iacolino e le palle rubate da Talluto, che non concede punti ai padroni di casa per i primi quattro minuti. Troppi errori però ed il primo quarto si chiude nel peggiore dei modi con un parziale di 24-12.

Nel secondo quarto coach Spena manda in campo i giovani Amico, autore di 10 punti, e La China, che tengono bene il campo. L’Invicta però commette ancora troppi errori, consentendo contropiedi facili agli avversari, e non riesce a rimarginare il risultato, chiudendo sotto di 17 punti, nonostante la lotta di Drago durissimo al rimbalzo, sia offensivo che difensivo.

Il terzo quarto inizia con un break per gli ospiti che riescono a recuperare ben 9 punti, con la grinta di Mulè e Giarrusso, e il costante supporto offensivo di Talluto. Ma anche qui un blackout dei nisseni e la maggiore esperienza e determinazione dei padroni di casa riportano il risultato sul parziale di 64-44.

Ultimo quarto con spazio anche per Dorato, in cui l’Invicta continua a crederci, ma non riesce a concludere la rimonta, con la partita che si chiude sul punteggio di 77-67. Tutta la squadra non ha mai mollato, con il supporto costante dalla panchina di Selvaggio, Indorato, Silvestri e Petrotto.

I nisseni adesso devono rimboccarsi le maniche e lavorare duro in vista dell’ultima di campionato per battere la capolista Patti e mantenere il quinto posto, importante piazzamento in logica play-out, posizione oggi condivisa con Zannella Cefalù.

Pesa l’assenza per nuovo infortunio del veterano Sanicola, ma nell’ultima di regular season, l’Invicta spera di recuperare Lombardo, Zarbo e Cammalleri, indisponibili per la gara disputata sabato e di poter contare sull’apporto di un pubblico caloroso.