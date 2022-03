Affitti: scende la percentuale di chi ne fa richista

Il 25% degli immobili disponibili su idealista nel corso del mese di febbraio è stato affittato in meno di una settimana: lo rivela l’Ufficio Studi di idealista, portale leader per sviluppo tecnlogico in Italia. Un altro 28% ha impiegato tra una settimana e un mese per trovare un inquilino; il 21% tra uno e tre mesi; l’8% è stato affittato in un lasso di tempo compreso tra 3 mesi e un anno ed infine il restante 18% in un anno.

CAPOLUOGHI – Nel caso dei capoluoghi i casi di “affitto express” sono più frequenti. La percentuale più elevata di locazioni in meno di una settimana spetta a Parma (48%).

Seguono Bologna (46%), Padova (42%), Reggio Emilia (41%), Verona (40%). Tra i grandi mercati, Roma raggiunge una percentuale di “affitti express” pari al 35% delle operazioni conclusesi nel mese di febbraio, mentre Milano e Napoli si fermano rispettivamente al 24% e 18%. Dall’altra parte, Imperia (4%) è la città che presenta la più bassa incidenza di questo fenomeno.

Il capoluogo ligure precede Reggio Calabria (5%) Caserta e Taranto (entrambe 9%) tra i mercati dove le locazioni in meno di 7 giorni sono più sporadiche. Poco più su troviamo due grandi mercati come Torino e Firenze, rispettivamente con l’11% e il 12% di case affittate a tempo di record.

PROVINCE – Bologna, con il 47% delle operazioni chiuse in meno di una settimana, è la provincia con la percentuale più alta di “affitti express”.

A seguire troviamo Parma (46%), Reggio Emilia (42%) e Forlì-Cesena (41%). Tra gli altri 28 mercati che fanno segnare indici di dinamismo superiori alla media nazionale per quanto riguarda le locazioni veloci, spiccano: Roma con il 37%, Bolzano (35%), Cagliari (30%), Monza-Brianza (29%), Bari e Perugia, con una variazione del 26%. Milano con il 24%, Palermo (23%) e Napoli (21%) fanno rilevare indici inferiori rispetto alla media nazionale.

A Firenze e Torino, l’incidenza degli “affitti express” scende rispettivamente al 13% e all’11%. Caltanissetta, Crotone, Nuoro, Oristano e Potenza sono le uniche province italiane in cui l’affitto express in meno di una settimana è inesistente.