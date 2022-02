Italia: uccide il suocero con un’ascia, ferisce gravemente moglie e suocera

Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso con un’ascia il suocero e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie.

Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite. Le due donne, gravemente ferite, sono state portate al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Il suocero era intervenuto in difesa della figlia

Fulvio Baule, 75enne di Ploaghe, si è presentato in caserma dai carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno sentito anche numerosi testimoni, l’uomo ha litigato con la moglie e con il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia.

I due sono passati alle mani, poi Baule è andato alla sua auto parcheggiata lì vicino, ha preso un’ascia dal portabagagli ed è tornato indietro per colpire più volte il suocero, uccidendolo per strada, davanti al cancello del condominio dove abitava. Quindi si è scagliato contro la moglie, Ilaria Saladino, e la suocera, Caterina Mancusa, colpite nel cortile della palazzina.

Poi è scappato per costituirsi poco dopo ai carabinieri. Le due donne ferite sono ricoverate in condizioni gravissime all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’uomo resta rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma di Porto Torres.