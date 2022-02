Atti persecutori, violenza privata e lesione personali. Per questo è stata denunciata alla Procura di Perugia una giovane donna di Valfabbrica, in provincia di Assisi. L’ex fidanzato era l’oggetto delle attenzioni della donna. Secondo gli inquirenti la ragazza ha avuto nel tempo una condotta violenta, aggressiva e assillante. In diverse circostanze e per vari mesi ha seguito e spiato l’uomo anche a casa e sul luogo di lavoro.