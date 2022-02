Italia, lite “famelica”: 43enne perde dito per un morso

Violenza ieri sera alle 21 a pochi passi dalla stazione Termini di Roma. Un uomo di 43 anni e’ stato preso a bastonate e morso a una mano da un’altra persona descritta come ‘vestita di nero’ che poi e’ fuggita via. Il 43enne, originario del Maghreb, si trovava sotto una pensilina in piazza dei Cinquecento quando e’ stato avvicinato da un uomo, probabilmente un senza tetto, armato di bastone. Prima le minacce e poi le bastonate che lo hanno ferito.

Non e’ finita qui: l’aggressore ha poi morso la mano del 43enne staccandogli un dito. La vittima e’ stata trasportata in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli. Sul posto sono intervenuti, su segnalazione dell’Esercito, i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti. Sul luogo dell’aggressione anche gli uomini del commissariato Viminale, a cui sono state delegate le indagini, e la Polizia Scientifica.