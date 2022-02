Italia. Auto supera un camion e si riempie di letame, la Polizia Locale sui social: “Un sorpasso di …”

“QUANDO SI DICE “HAI PROPRIO FATTO UN SORPASSO DI …..” Inizia così il post sui social della Polizia Locale Reno Galliera , che ‘scherza’ e non usa mezzi termini per raccontare quanto accaduto ieri: ” Un automezzo che trasportava concime – si legge – si è visto arrivare di fronte un’autovettura dal senso opposto di marcia, intenta a compiere un sorpasso azzardato. Per evitare la collisione il mezzo pesante ha dovuto frenare così tanto che il carico trasportato è fuoriuscito dal cassone e ha letteralmente ricoperto l’autovettura che aveva compiuto la manovra pericolosa, oltre a riversarsi in maniera copiosa sulla carreggiata”.

In poche parole, il concime si è letteralmente spalmato su un lato dell’auto.

“E’ successo ieri pomeriggio a Castello d’Argile – spiega a Bologna Today il comandante della Polizia Locale Massimiliano Galloni – lungo la Provinciale Nord. Abbiamo deciso di dare un taglio ironico per riportare la notizia perchè non c’è stata nè collisione nè feriti, perché su queste cose non si scherza, ma volevamo far capire che sulla strada possono accadere tante cose…anche questa”.

Il Post pubblicato dalla Polizia Reno Galliera: