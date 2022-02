DLF Nissa Rugby, “futuro” e settore femminile. Fabrizio Blandi, direttore tecnico e sviluppo: “Innovazione, coraggio e dati”

Molteplici e per certi versi incoraggianti gli argomenti al centro della riunione programmatica di metà stagione svolta dallo staff societario della DLF Nissa Rugby che non arresta ma, addirittura intensifica, la propria attività di progettazione e pianificazione.

Fabrizio Blandi, ‘strategico’ direttore tecnico e sviluppo, illustra alcuni punti nodali dell’avvenire societario; riferimento primario a settore femminile, programmazione e marketing sportivo.

“Il nostro settore femminile è partito un po’ in sordina e, nonostante numericamente abbiamo più o meno confermato quello che avevamo in periodo pre-pandemico, purtroppo l’andamento della pandemia ha scoraggiato alcune delle nostre atlete a mettersi alla prova in partita quest’anno, così abbiamo dovuto presentare fogli gara in numero ridotto.

Quello che abbiamo imparato da questo periodo è che serve essere massimamente flessibili e quindi aspetteremo le nostre ragazze e cercheremo di metterle in fiducia per il futuro. Dall’altro lato occorre lavorare alacremente nel coinvolgere nuove leve in città e non solo. La flessibilità è anche sugli aspetti legati alla programmazione: stiamo lavorando a progetti diversi, che metteranno al centro il rugby delle ragazze e speriamo di raccogliere dei buoni frutti.

Più in generale stiamo sicuramente crescendo, dovremo continuare a trattare le difficoltà come opportunità (di crescita, di apprendimento…) e non come problemi. Sono certo che continueremo così, abbiamo tracciato una linea basata su innovazione, coraggio e dati. Innovazione nella continuità di presenza nel territorio, coraggio nel programmare un futuro ancora incerto, dati per un approccio basato sulla incontrovertibile realtà più che sulle sole sensazioni (importantissime).”