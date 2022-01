Phishing. La Polizia Postale segnala tentativi di truffe online con mail annuncianti blocco del dispositivo per download e distribuzione di contenuti illegali proibiti dalla legge italiana

“Il vostro dispositivo è bloccato per il download e la distribuzione di contenuti illegali (pedopornografia, stupro e zoofilia) che sono proibiti dalla legge italiana”.

Questo è uno dei messaggi che tanti cittadini si vedono recapitare in questo periodo. Scritto in diverse lingue, con la firma del capo o di alti funzionari della Polizia di Stato, prospettano alla vittima una inesistente indagine per la quale l’unica soluzione è contattare via mail i truffatori esponendosi a successive richieste di pagamenti di salate multe.

Si tratta di “phishing”, un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale, fingendosi un ente affidabile, malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.

Nel momento in cui si ricevono mail del genere, bisogna non aprirle e soprattutto avvisare la Polizia Postale.