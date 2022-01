Libero Consorzio Comunale Caltanissetta, al via lo sportello virtuale dei Servizi Turistici

CALTANISSETTA – Dal 3 gennaio 2022 sarà attivo lo Sportello Virtuale dei Servizi Turistici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di superare le misure adottate per il contrasto dell’emergenza epidemiologica che da febbraio 2020 attanaglia la nostra società. L’esperienza del lockdown forzato, bloccando la libera circolazione dei cittadini, ha di fatto rallentato o addirittura bloccato parecchie attività economiche, tra le quali fortemente provate sono state proprio le attività legate al turismo.

Il Libero Consorzio Comunale ha risposto tempestivamente alle esigenze degli operatori del settore turistico ricettivo, rendendo immediatamente disponibili agli utenti i contatti telefonici dei responsabili dei servizi e attivando tutte le modalità informatiche possibili per dare continuità ai flussi lavorativi.

Il progetto di attivare lo sportello dei servizi turistici, che è il naturale sviluppo dell’accelerazione informatica iniziata nel febbraio 2020, mira ad aprire una finestra “virtuale” all’interno dell’ufficio turismo dell’Ente, permettendo agli utenti di interfacciarsi direttamente con il personale addetto al Servizio, senza doversi recare presso la sede fisica dell’ufficio stesso, con l’obiettivo di assolvere compiti di servizio, assistenza e consulenza per l’attivazione di nuove strutture ricettive e per l’assolvimento degli obblighi gestionali relativi a denuncia tariffe, riclassificazione, comunicazione dei dati statistici tramite l’Osservatorio Turistico Regionale.

Per poter accedere al servizio di sportello l’utente potrà collegarsi a partire dal 3 Gennaio 2022 al sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Turismo, al seguente link: https://www.provincia.caltanissetta.it/010/turismo/ricettivita.htm, dove saranno rese disponibili tutte le informazioni necessarie per ottenere un appuntamento in videoconferenza con i referenti del Servizio Ricettività.