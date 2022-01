Italia, insegnava con laurea falsa: sequestro beni per 350mila euro

La Guardia di Finanza di VARESE ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 350mila euro a un’insegnante di scuola primaria della provincia di VARESE che, per oltre 21 anni, ha esercitato abusivamente la professione, presentando un certificato di laurea falso da 110 e lode, mentre non si e’ mai iscritta all’universita’.

La somma si riferisce agli emolumenti pagati da enti pubblici, indennizzi Inps e tfr. La donna, che dal 2000 ha ottenuto numerose supplenze in istituti del Varesotto, dovra’ rispondere di truffa e uso di atto falso. Le sono stati sequestrati oltre 160mila euro su conti correnti, 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed un appartamento, oltre all’auto e una moto.