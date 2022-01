In Provincia di Caltanissetta destinati in due anni quasi 1,4 milioni di euro per la manutenzione delle strade comunali. La soddisfazione dell’on Dedalo Pignatone

“Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’area di urbano: grazie ai fondi che abbiamo destinato da Roma, sono in arrivo cospicue somme per i nostri Comuni”. A renderlo noto è stato il deputato nazionale del M5S Dedalo Pignatone.

In Provincia di Caltanissetta, sono stati destinati 930 mila euro per il 2022 e 465 mila euro per il 2023. Tra i beneficiari vi è anche San Cataldo, dove sono stati assegnati ben 125 mila euro per il 2022 e ulteriori 62.500 euro per l’anno 2023. Gli Enti riceveranno l’80% dei fondi previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e il restante 20% a seguito della trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, pena la decadenza del contributo assegnato. “Si tratta – ha commentato l’on. Pignatone – di una importantissima boccata d’ossigeno per i nostri Comuni e per San Cataldo in particolare, dove a causa del dissesto finanziario e del commissariamento dell’Ente, è stato quasi impossibile portare avanti la manutenzione delle nostre strade negli anni trascorsi. Recentemente, con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gioacchino Comparato, si è in parte posto rimedio ad alcune criticità. Mentre adesso, questi fondi, permetteranno una programmazione più ampia degli interventi da effettuare”.

Qui il totale dei fondi destinati ai comuni della Provincia di Caltanissetta (somma complessiva per gli anni 2022-2023):

Acquaviva Platani: 15 mila euro;

Bompensiere: 15 mila euro;

Butera: 15 mila euro;

Caltanissetta: 240 mila euro;

Campofranco: 15 mila euro;

Delia: 15 mila euro;

Gela: 240 mila euro;

Marianopoli: 15 mila euro;

Mazzarino: 90 mila euro;

Milena: 15 mila euro;

Montedoro: 15 mila euro;

Mussomeli: 90 mila euro;

Niscemi: 187,5 mila euro;

Resuttano: 15 mila euro;

Riesi: 90 mila euro;

SanCataldo: 187,5 mila euro;

Santa Caterina Villarmosa: 120 mila euro;

Serradifalco: 37,5 mila euro;

Sommatino: 37,5 mila euro;

Sutera: 15 mila euro;

Vallelunga Pratameno: 15 mila euro;

Villalba: 15 mila euro.